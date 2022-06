Rinse FR x Le Chapiteau – Shlagga, Léon Ruiz, La Baronne & Azamat B. Marseille 3e Arrondissement, 10 juin 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Rinse | Carte blanche à la première webradio d’Europe.



Voyage à travers les esthétiques électroniques

Pur sound system



Première webradio d’Europe, première dans nos coeurs, première sur le dancefloor pour vous faire taper du pied jusqu’au bout de la night, première vers laquelle les dernier·es levé·es se tournent quand il s’agit d’écouter du bon son. Rien ne change depuis leurs 8 bougies, toujours de bonnes surprises, jamais de mauvaises vibes. Et ça, on adore.



Line-Up



• Shlagga

Pilier du crew Metaphore Collective, programmateur et résident de Meta Zone-Libre, véritable activiste de la scène alternative marseillaise, c’est dans cette ville qu’il passe son enfance immergé dans les CD grunge et techno 90’s de sa mère. Plus tard, en se perdant dans les salles de concert moites du centre-ville de Marseille, il vit ses premières émotions musicales personnelles : punk, métal, krautrock, musique industrielle et extrême. Il commence à apprendre la batterie, avant d’étudier la musique concrète au Conservatoire de Marseille. Aujourd’hui, c’est tout ce bagage qu’il transporte dans chacun de ses DJ sets avec la nécessité de proposer un croisement surprenant entre les époques et les genres. Amoureux du breakbeat, il aime mêler ses influences à celles de la culture sci-fi de l’électro pour une rave no-limit et universelle.



• Léon Ruiz

Elle s’appelle Léon Ruiz, elle est franco-chilienne et elle a commencé à collectionner des vinyls depuis les shops de la rue des Tallandier où elle habitait avec sa mère, toute petite. Sa carrière a décollé quand elle est partie pour le Chili, où elle a été triple résidente du club la Feria, du M club Valpraïso et de Casa De Salud, créatrice des soirées FX My Head avec les Labels Diamante et Cazeria Cazador et artiste phare des festivals comme Bosque Libre ou Ultra. Depuis, Léon Ruiz est rentrée en Europe où elle écumé de nombreux club et festivals, du Rex Club à Paris au Bikini à Toulouse en passant par la Douve Blanche. Elle a depuis obtenu une résidence chez Rinse France om elle tient sa propre émission dédiée aux artiste de la scène latino-américaine. Etablir un lien entre la France et le Chili est capital pour elle, ainsi que de mettre en avant les pépites d’une scène riche en talent, comme Umho, Daniel Klauser, Kamila Govorcin, Ochi, White Sample, Elias Deepman, Lucas Vazz, Valesuch ou Russel, avec qui elle a pu collaborer.



• La Baronne

Bianca aka La Baronne, a le coeur en corse et la tête en club. Figure de la nuit Marseillaise, la « selecta » tombe vite amoureuse de la musique et se permettra ensuite de faire danser les corps derrière son laptop. Elle incarne parfaitement son personnage inspiré par l’excentricité de Madonna, le rock de Patti Smith et la techno de Jenifer Cardini. Son sens de la liberté fait du bien aux yeux et aux oreilles.



• Azamat B.

Membre fondateur et DJ de la mafia sudiste La Big Familia, un collectif originaire de Perpignan et Montpellier, Azamat B a toujours refusé de se voir attribuer à une case ou un genre musical en particulier. Depuis son implication sur la scène Montréalaise avec ses résidences Boomclap, jusqu’à la programmation du Festival La Calypso ou encore Vermeille, sans oublier son implication et sa résidence chez Rinse France, Laurent Bassols de son vrai nom est depuis plus de 15 ans actif sur des scènes très différentes. Par le biais de ses divers projets il a développé sa technique et son habileté à jouer ses sélections sans jamais se fixer de barrière. Techno, RnB, Chicago House, Uk Garage… ses sets restent imprévisibles et l’ont amené à mixer un peu partout dans le monde, du légendaire Ministry Of Sound à Londres, en passant par le Piknic Electronik à Montréal le Razzmatazz à Barcelone, Concrete à Paris ou encore le festival Magnetic Fields en Inde.

Avec son habileté à passer d’un genre à l’autre, l’élément de surprise reste prépondérant dans chacun de ses sets, et l’on ne sait jamais à quoi s’attendre !

Rinse FR x Le Chapiteau – Shlagga, Léon Ruiz, La Baronne & Azamat B.

Rendez-vous au Chapiteau le 10 juin.

http://www.facebook.com/Le.Chapiteau.labelledemai/?ref=page_internal

