RINSE fête ses 8 ans au Chapiteau – w/ Vazy Julie, Myn & Bobsleigh Le Chapiteau, 22 avril 2022, Marseille.

RINSE fête ses 8 ans au Chapiteau – w/ Vazy Julie, Myn & Bobsleigh

Le Chapiteau, le vendredi 22 avril à 20:00

HAPPY 8TH BIRTHDAY RINSE FRANCE ► From House to Techno ► 20h – 04h ► Pur sound system ► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix Billetterie : [https://tinyurl.com/2zrr4frd](https://tinyurl.com/2zrr4frd) Petite webradio a bien grandi, elle est maintenant 1ère d’Europe et mérite bien qu’on souffle ses 8 bougies Et comme on ne lésine pas sur la célébration et qu’on prend les anniversaires très au sérieux, on vous prévient d’avance qu’il n’y aura pas de répit pour le booty et les oreilles ! Disclaimer : attention les parisien·nes, vous risquez de ne plus quitter Marseille… — LINE UP — VAZY JULIE Tous celles et ceux qui ont gardé l’oreille aux aguets sur la piste du Meta la connaissent sûrement déjà. Pillier du Métaphore Collectif, Vazy Julie veille sur la joyeuse bande depuis de nombreuses années. Le fruit de l’engagement passionné d’un personnage agissant dans l’ombre sans être ombrageux. Vazy Julie a commencé à s’essayer au mixage sur le tard, mais son style et sa technique étaient déjà très marqués et remarqués : Podcasting sur Lyl Radio, Rinse, Tsugi Radio ou encore NTS, DJ sets foudroyants à droite et à gauche mêlant break UK, trap, techno industrielle et bass music… En gros, elle pousse les choses en avant ! [https://soundcloud.com/vazyjulie](https://soundcloud.com/vazyjulie) MYN Fondateur et responsable du label Public System Recordings, MYN a traversé un vaste territoire musical sans se laisser enfermer dans un genre ou un modèle définissable. Qu’il s’agisse d’électro, d’industriel, de techno, de synthé minimal, d’expérimental, de musique corporelle électronique, de cold wave, d’électronique punk, de new beat, d’italo ou d’acide, le Parisien basé à Marseille s’est habilement frayé un chemin à travers les nuances sonores de la musique électronique alternative. Son armement de bouffonneries ludiques et son oreille attentive pour les sons de pointe sont évidents dans sa curation de Public System Recordings, ainsi que dans ses apparitions irrévérencieuses et enthousiastes en tant que DJ dans le monde entier. [https://soundcloud.com/m_y_n](https://soundcloud.com/m_y_n) BOBSLEIGH DJ résident, programmateur de Rinse France & membre actif du label [re]sources depuis 2015. Les sets de Bob Sleigh rassemblent un large panorama de musique de club pour supprimer les barrières artificielles entre les styles et les genres. 20h00 : Ouverture des portes 22h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/2zrr4frd](https://tinyurl.com/2zrr4frd) AVANT 22H : GRATUIT APRES 22H : 6e + frais de loc SUR PLACE : 10e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le prix sur place. — INFOS PRATIQUES — ⚠ LE PASS SANITAIRE N’EST PLUS OBLIGATOIRE On s’aime, alors on fait attention les un·es aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique ! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Tapas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

6,59€ en pré-vente / 10€ sur place

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T20:00:00 2022-04-22T04:00:00