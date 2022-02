Ring Vogelgrun Vogelgrun Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Vogelgrun

Ring Vogelgrun, 22 avril 2022, Vogelgrun. Ring Vogelgrun

2022-04-22 – 2022-04-22

Vogelgrun Haut-Rhin Vogelgrun EUR Spectacle puissant et poétique qui utilise le cercle comme source d’inspiration. Découvrez comment les émotions des artistes explosent sur scène, comment leurs corps se déploient. Dès 8 ans. +33 3 89 71 94 31 Spectacle puissant et poétique qui utilise le cercle comme source d’inspiration. Découvrez comment les émotions des artistes explosent sur scène, comment leurs corps se déploient. Dès 8 ans. Vogelgrun

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Vogelgrun Autres Lieu Vogelgrun Adresse Ville Vogelgrun lieuville Vogelgrun Departement Haut-Rhin

Vogelgrun Vogelgrun Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vogelgrun/

Ring Vogelgrun 2022-04-22 was last modified: by Ring Vogelgrun Vogelgrun 22 avril 2022 Haut-Rhin Vogelgrun

Vogelgrun Haut-Rhin