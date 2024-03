Ring the alarm #3 : Aba Shanti – Agobun Sound System Le Flow Lille, vendredi 3 mai 2024.

Ring the alarm #3 : Aba Shanti – Agobun Sound System avec Soul Iration, Ghetto Rockers et Reemshot Vendredi 3 mai, 20h00 Le Flow 16,69€ en prévente / 20€ sur place

Début : 2024-05-03T20:00:00+02:00 – 2024-05-03T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-03T20:00:00+02:00 – 2024-05-03T23:59:00+02:00

Ring the Alarm #3

Aba shanti I débarque à Lille le vendredi 3 mai 2024 au Flow accompagné d’Agobun Sound system – Ghetto Rockers – Reemshot et Soul Iration.

Aba Shanti I est un pionnier du sound system et un ambassadeur de la musique reggae. Sa contribution à la scène musicale et à la culture sound system est inestimable.

une légende de la scène dub roots à ne surtout pas manquer.

Date : Vendredi 3 Mai 2024

Lieu : le FLOW- Lille

Heure : 20h/03h

Prix : 16€ (prévente) 20€ (sur place)

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille

