La folle nuit acousmatique : Walden Voices et Joël Suhubiette Ring – Scène Périphérique Toulouse, 22 novembre 2023, Toulouse.

La folle nuit acousmatique : Walden Voices et Joël Suhubiette Mercredi 22 novembre, 20h00 Ring – Scène Périphérique de 10 € à 14 €

Une création

Walden est avant tout le nom donné à un étang situé près de la ville de Concord, dans l’état américain du Massachussetts. Ce nom est également devenu célèbre grâce à la publication en 1854 de Walden ou la vie dans les bois, récit au travers duquel Henry David Thoreau retrace deux années d’expérience de vie solitaire en forêt, ayant pour seul domicile une cabane qu’il construit près de l’étang de Walden.

En 2020, Joël Suhubiette, directeur des éléments – Centre d’Art Vocal Occitanie, invite le compositeur Guillaume Hermen à imaginer un projet ou s’entremêleraient interventions pédagogiques et création d’une oeuvre vocale polyphonique enregistrée. C’est inspiré des perceptions et réflexions exprimées par Thoreau et de la richesse vivante environnant l’étang de Walden que Guillaume Hermen propose une aventure à la fois musicale, éducative et humaine : L’Odyssée Walden. Durant l’année scolaire 2021-2022, le compositeur est allé recueillir dans toute la région Occitanie près de 140 timbres de voix et d’instruments, intervenant auprès de classes d’écoles primaires, de collèges, de lycées, de conservatoires, ou de chœurs amateurs.

Parallèlement à toutes ces rencontres, il compose l’œuvre mixte Walden Voices, traversée musicale des huit premiers chapitres du récit de Thoreau où se rencontrent sur scène ces enregistrements sonores revisités et les voix des chanteuses Cécile Dibon-Lafarge (soprano) et Corinne Bahuaud (mezzo-soprano).

La réalisation du projet L’Odyssée Walden a été portée par Les éléments, Centre d’art vocal d’Occitanie, et l’œuvre Walden Voices fait l’objet d’une commande du ministère de la Culture de l’Etat Français.

DISTRIBUTION : Direction : Joël Suhubiette Compositeur : Guillaume Hermen Soliste soprano : Cécile Dibon-Lafarge Soliste mezzo-soprano : Corinne Bahuaud

Ring – Scène Périphérique 151 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 05 34 51 34 66 https://www.ringsceneperipherique.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-elements.fr/fr/au-programme/agenda »}] Installé dans le quartier des Sept-Deniers, le RING – scène périphérique est un lieu de création artistique contemporaine et expérimentale dans le domaine des arts de la scène, des arts plastiques et des arts de l’image. Bus : ligne 70 – arrêt Pierre Mounicq, Linéo 1 – arrêt Nougaro ou Chemin de Roques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T21:30:00+01:00

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T21:30:00+01:00

Joël SUHUBIETTE ©Les Éléments Romain Serrano