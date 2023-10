FAIRE FLEURIR Ring – Scène Périphérique Toulouse, 13 novembre 2023, Toulouse.

Avant d’être une danse, Faire fleurir est un espace, confiné, rabaissé, dans lequel le temps s’étire au point de ne plus être mesurable. Une toile horizontale est suspendue à 1 mètre 50 du sol, ciel blanc où passent des nuages de lumière et d’ombre, plafond de grotte aussi, qui contraint à courber la tête et interdit la station debout. C’est dans ce lieu, entre azur et monde souterrain, que le danseur Nicolas Fayol fait progresser, pas à pas, segment par segment, un corps et son histoire. Il sédimente dans ce solo les expériences chorégraphiques accumulées sur le socle premier du breakdance, forme de hip hop au sol qu’il pratiqua très jeune. Et embarque les spectateur·rice·s, assis·e·s à la frange d’un paysage de pierre et de sons naturels, dans un voyage à fleur de sensation et de geste.

Une coréalisation de La Place de la Danse et du NEUFNEUF Festival.

Ring – Scène Périphérique 151 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 05 34 51 34 66 https://www.ringsceneperipherique.com/ Installé dans le quartier des Sept-Deniers, le RING – scène périphérique est un lieu de création artistique contemporaine et expérimentale dans le domaine des arts de la scène, des arts plastiques et des arts de l’image. Bus : ligne 70 – arrêt Pierre Mounicq, Linéo 1 – arrêt Nougaro ou Chemin de Roques

