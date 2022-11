Rencontre professionnelle – Mouvements d’aiRe, Plateau danse Ring Roguet RING – Scène périphérique Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rencontre professionnelle – Mouvements d’aiRe, Plateau danse Ring Roguet RING – Scène périphérique, 8 décembre 2022, Toulouse. Rencontre professionnelle – Mouvements d’aiRe, Plateau danse Ring Roguet Jeudi 8 décembre, 09h30 RING – Scène périphérique

Organisée en partenariat avec La Plateforme interdépartementale des arts vivants en Occitanie et le Ring Scène périphérique RING – Scène périphérique 151 Rte de Blagnac, 31200 Toulouse Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.laplateformeoccitanie.fr »}, {« link »: « https://www.ringsceneperipherique.com/ »}, {« link »: « https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-double-plateau-de-la-cie-la-face-b-et-cie-nana-movement »}, {« link »: « https://www.cultures.haute-garonne.fr »}] RENCONTRES ET SPECTACLE AUTOUR DE CRÉATIONS CHORÉGRAPHIQUES La Plateforme Occitanie s’associe au Ring –Scène Périphérique pour une journée d’échange entre professionnel·les de la culture, et de découverte de projets de création singuliers de compagnies émergentes.

Tou·tes animé·es par un intérêt profond pour la danse, cette journée sera l’occasion de mélanger les acteur·tices de nos territoires, et de nous rassembler dans deux lieux de la métropole toulousaine : Le Ring –Scène Périphérique et l’Espace Roguet. JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 9h30 : Rendez-vous au RING -Scène Périphérique

10h-12h15 : Présentation des maquettes Cie du petit côté –Laurence Pagès (11)

Cie Triptic –Violette Guillarme (46) 14h-16h : Table ronde

16h15-18h30 : Présentation des maquettes Cie Le Geste et la note –Polonie Blanchard (Création Affluences, duo avec Polonie Blanchard et Loyse Colette)

Cie Porte Sud – Maude Vergnaud (Projet Hapax; création Traces, duo avec Maude Vergnaud et Benoit Richaud) 19h30 : Rendez-vous à l’Espace Roguet pour le Plateau partagé La Face B –Either Way (31)

Nana Movement –Vidéo Club (31) INFORMATIONS PRATIQUES LA SAISON CULTURELLE DE L’ESPACE ROGUET – CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

contact.dav@cd31.fr / cultures.haute-garonne.fr

05 34 45 58 30 – Les soirs de spectacles : 05 62 86 01 67 Public concerné : Artistes et compagnies de danse, professionnel.les dans le secteur culturel (programmateur.trices, coordinateur.trices, chargé.es de diffusion, production, administration, agent.es…).

Informations : Gratuit sur réservation

