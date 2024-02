RING LE LIBERTE L’ETAGE Rennes, samedi 16 mars 2024.

Ring c’est un show exceptionnel qui rassemble certain.e.s des meilleur.e.s rappeurs et rappeuses rennais.es toutes générations confondues.Les artistes se succéderont sur le Ring de l’Etage pour défendre leurs sons et les valeurs de la scène hip hop rennaise, énergique, diverse et talentueuse.Programmation à découvrir très prochainement.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 19:00

LE LIBERTE L’ETAGE ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35