Ring d'impro, roue libre
Bayonne, 8 décembre 2021, 20:30:00
Rue des Augustins La Luna Negra
Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Chaque mois un présentateur et des équipes différentes ! Le spectacle est donc UNIQUE tous les mois ! Venez (re)découvrir les Rings d'Impro que La Luna Negra propose avec succès depuis 20 ans ! Entrez dans les entrailles du jeu pur, sans filet… et sachez que tout y sera surprise ! Un incontournable de La Luna ! Vous ne verrez qu'une seule fois ces spectacles 100% improvisation !

+33 5 59 46 09 00

