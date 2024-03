RING D’IMPRO DU GRILL LA LUNA NEGRA Bayonne, jeudi 20 juin 2024.

C’est la dernière de la saison pour les Rings d’Impro et l’équipe du Grill se met sur son 31 pour vous faire rire une dernière fois avant les vacances !Chaque mois un présentateur et des équipes différentes ! Le spectacle est donc UNIQUE tous les mois ! Venez (re)découvrir les Rings d’Impro que La Luna Negra propose avec succès depuis 20 ans ! Entrez dans les entrailles du jeu pur, sans filet… et sachez que tout y sera surprise !Un incontournable de La Luna. Vous ne verrez qu’une seule fois ces spectacles 100% improvisation !

Tarif : 13.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-06-20 à 20:30

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64