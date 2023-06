Rineke Dijkstra, I See You Maison Européenne de la Photographie Paris, 7 juin 2023, Paris.

Du mercredi 07 juin 2023 au dimanche 01 octobre 2023 :

De 7 à 12 euros

La MEP a le plaisir de présenter une exposition exceptionnelle des œuvres vidéos de l’artiste néerlandaise Rineke Dijkstra.

Célèbre pour ses œuvres photographiques et vidéos complexes qui explorent le genre du portrait et abordent des questions liées à l’identité, à la transformation de l’être et au passage à l’âge adulte, Rineke Dijkstra est l’une des artistes les plus prolifiques de sa génération. Collectionnée par les plus grandes institutions muséales, Rineke Dijkstra s’est fait notamment connaître avec des séries photographiques majeures qui suivent le développement de ses sujets sur de longues périodes.

Le travail de Rineke Dijkstra se démarque par une approche sensible et une observation fine des émotions. Ses œuvres questionnent le regard ; à la fois celui que nous portons sur nous-même, la façon dont nous nous présentons au monde et ce qui résiste à notre contrôle. Les portraits de Rineke Dijkstra racontent le temps qui passe, les expériences de vie, les codes sociaux… Ces questions, particulièrement centrales au moment de l’enfance et de l’adolescence, sont au cœur des œuvres présentées au sein de l’exposition. L’artiste pose un regard bienveillant sur de jeunes élèves – artistes en devenir ou visiteurs d’exposition – tous·tes en pleine construction de leur identité.

Depuis les débuts d’une carrière qui s’étend sur une trentaine d’années, Rineke Dijkstra nous propose de repenser sans cesse notre manière de regarder l’autre, de questionner le sens que nous attachons à son image et, par conséquent, de réfléchir à notre propre rôle d’observateur dans la société contemporaine.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

© Rineke Dijsktra Anna, The Gymschool, 2014