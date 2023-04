Luxembourg Museum Days @Thillenvogtei Rindschleiden Wahl Catégories d’évènement: Kanton Redingen

Wahl

Luxembourg Museum Days @Thillenvogtei Rindschleiden, 20 mai 2023, Wahl. Luxembourg Museum Days @Thillenvogtei 20 et 21 mai Rindschleiden Entrée libre Pendant tout les weekend les visiteurs peuvent découvrir le musée vivant. De Plus quelques animations gratuites sont proposées. Samedi on peut participer à la cuisson du pain qui est en vente samedi après-midi et le dimanche. Un apiculteur traditonnel fabrique des ruches d’abeilles en paille et montre une exposition avec des photos de ses abeilles. Les jeunes peuvent participer à une rallye à travers le musée. Pendant tout le weekend les visiteurs ont la possibilité de boire et de manger quelque chose sur le site. Rindschleiden 8831 Wahl 8831 Kanton Redingen [{« type »: « link », « value »: « http://www.thillenvogtei.lu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T10:00:00+02:00 – 2023-05-20T18:00:00+02:00

2023-05-21T10:00:00+02:00 – 2023-05-21T18:00:00+02:00 #IMD2023

Détails Catégories d’évènement: Kanton Redingen, Wahl Autres Lieu Rindschleiden Adresse 8831 Ville Wahl Departement Kanton Redingen Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Rindschleiden Wahl

Rindschleiden Wahl Kanton Redingen https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wahl/

Luxembourg Museum Days @Thillenvogtei Rindschleiden 2023-05-20 was last modified: by Luxembourg Museum Days @Thillenvogtei Rindschleiden Rindschleiden 20 mai 2023 Rindschleiden Wahl Wahl

Wahl Kanton Redingen