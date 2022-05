Rinascimento Maison de quartier Rangueil Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rinascimento

du vendredi 3 juin au vendredi 1 juillet à Maison de quartier Rangueil

Toulouse

Exposition ———- **Association l’Art mutin du temps qui passe** Explorer le _quattrocento_ italien qui mettait en valeur la _tempéra_, c’est le pari fou que l’association a relevé pour redémarrer ses ateliers suite aux confinements. Permettre la découverte des techniques ancestrales, dans les règles de l’art, mais surtout installer à nouveau la pratique artistique sur un terrain qui permet de décaler le rapport au temps. Réapprendre à être patient, en écoutant les réponses des matériaux qui doivent sécher lentement, était l’objectif de cette reprise. Travailler le dessin préparatoire à la sanguine, enduire les supports de bois tout comme le faisaient les artistes de l’époque, préparer ses pigments avec l’oeuf, qui porte en lui les deux natures picturales, gras et maigre, c’était un retour à la tradition alchimique de l’art pictural de la Renaissance. Nous l’avons revisitée. Les projets ne sont pas uniquement focalisés sur les copies et études mais sur des créations contemporaines. Il s’agissait d’apprivoiser la Renaissance pour la faire renaître par delà les peurs, l’impatience et les difficultés techniques. Au final, le pari est réussi. Le rapport au temps n’est plus le même. Une Renaissance qui a pris les allures d’une révolution interne : modifier un rapport au monde, au terme d’un apprentissage. Culture Maison de quartier Rangueil 19 Rue Claude Forbin, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

