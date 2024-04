RINALDO GEORG FRIEDRICH HAENDEL / FESTIVAL D’OPERA BAROQUE ET ROMANTIQUE DE BEAUNE Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune, samedi 27 juillet 2024.

RINALDO GEORG FRIEDRICH HAENDEL / FESTIVAL D’OPERA BAROQUE ET ROMANTIQUE DE BEAUNE Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune Côte-d’Or

Retour à Beaune d’un fidèle du Festival, Ottavio Dantone, pour Tamerlano (aussi connu sous le titre Bajazet), opéra pasticcio dans lequel Vivaldi compose l’intégralité des récitatifs et l’essentiel des airs tout en empruntant certains d’entre eux à ses opéras précédents (Giustinio, Farnace, Semiramide, Motezuma) mais aussi à ses confrères napolitains Hasse, Giacomelli, Broschi. L’intrigue met en scène Bajazet, sultan ottoman, défait par Tamerlan, cruel empereur des Tartares, qui souhaite épouser Asteria, fille de Bajazet. Désespéré, Bajazet se donne la mort. Scènes de passions, de colère et de jalousie sont l’occasion pour Vivaldi de proposer des airs virtuoses voire pyrotechniques comme les fameux airs Qual guerriero in campo armato chanté par Irène et Anch’ il mar par che sommerga par Idaspe à l’acte 1. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 21:00:00

fin : 2024-07-27 23:30:00

Rue de l’Hôtel-Dieu Cour des Hospices de Beaune

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement RINALDO GEORG FRIEDRICH HAENDEL / FESTIVAL D’OPERA BAROQUE ET ROMANTIQUE DE BEAUNE Beaune a été mis à jour le 2024-04-10 par COORDINATION CÔTE-D’OR