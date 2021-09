Rinaldo Besançon, 6 octobre 2021, Besançon.

Rinaldo 2021-10-06 – 2021-10-06 Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand

Besançon Doubs

EUR 20 Machinerie à rêves pour opéra baroque

Vous avez dit « baroque » ? Avec ses dragons, ses poissons volants et autres monstres qui se croisent sur fond de guerre, de magie et d’amour, la vision qu’offre Claire Dancoisne du Rinaldo de Haendel avait frappé les esprits, en 2018. Cette version spectaculaire du chef-d’oeuvre de l’opéra baroque – produite par la co[opéra]tive – est de retour au Théâtre Ledoux… Jouant avec l’impertinence, le fantasmagorique et l’humour de la mise en scène, les interprètes rivalisent de virtuosité sur les airs furieux d’Argante et d’Armide ou sur les « tubes » des amoureux, Lascia ch’io pianga et Cara sposa. Le lyrisme magistral de la partition est, lui, sublimé par l’ensemble du Banquet céleste. Une épopée à (re)voir.

Georg Friedrich Haendel / Claire Dancoisne / Damien Guillon – Le Banquet céleste

