Rina Sawayama – Hold The Girl Tour L’OLYMPIA, 15 février 2023, PARIS.

Rina Sawayama – Hold The Girl Tour L’OLYMPIA. Un spectacle à la date du 2023-02-15 à 20:00 (2023-02-15 au ). Tarif : 40.0 à 51.0 euros.

Live Nation (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente ce concert Le diable travaille dur, mais Rina Sawayama travaille encore plus. Tout juste après le triomphe de sa tournée en tête d’affiche au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui a fait salle comble au Roundhouse de Londres et a été saluée par des critiques cinq étoiles du Guardian et du NME, la nouvelle star de la pop britannico-japonaise fait suite à son célèbre premier album SAWAYAMA avec LP2, un disque colossalement ambitieux et totalement original qui marie une narration intime à des airs d’arène. Entre SAWAYAMA qui a atterri sur plus de 50 listes d’albums de l’année, dont celles du New York Times (n° 2), du Guardian (n° 3) et de Rolling Stone (n° 6), une prestation télévisée de « superstar en devenir » (NME) sur Jimmy Kimmel Live, la participation aux côtés de Keanu Reeves au film John Wick : Chapter 4, et le changement des critères d’éligibilité aux BRITS et aux Mercury Prize pour que des ressortissants non britanniques comme Berwyn puissent être nommés, on peut se demander quand elle dort. Rina Sawayama Rina Sawayama

L’OLYMPIA PARIS 28, BD DES CAPUCINES Paris

