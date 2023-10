Soirée Saint Joseph Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Fley Catégories d’Évènement: Fley

Saône-et-Loire Soirée Saint Joseph Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Fley, 15 mai 2024, Fley. Soirée Saint Joseph Mercredi 15 mai 2024, 20h30 Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Sur inscription Un vendredi par mois, nous invitons tous les papas pour un temps d’échange, de convivialité et de priere avec les frères. Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Prieuré Notre Dame de Rimont 71390 Fley France Fley 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « accueil.rimont@stjean.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

