Parcours Sophia « La prière chrétienne des psaumes » Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Fley, 17 novembre 2023, Fley.

Le week-end « La prière chrétienne des psaumes », du 18 au 19 Novembre 2023 sera donné par le frère Benoît, de l’abbaye de Citeaux.

Le Parcours Sophia est une formation annuelle en théologie, consistant en 4 week-end et une semaine. Les thèmes sont séparés et complémentaires, permettant de s’inscrire seulement à certains, ou d’être davantage nourri en les faisant tous. Le prix indicatif pour un week-end est de 110€, comprenant la pension complète du vendredi 18h au dimanche 17h et la formation.

Pour plus d’information, merci de contacter l’équipe du Parcours Sophia :

sophia.docs@stjean.com

https://notredamederimont.fr/activites-2/parcours-sophia/

Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Prieuré Notre Dame de Rimont 71390 Fley France Fley 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00

2023-11-19T08:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00

théologie formation