Saône-et-Loire Retraite ignatienne Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Fley, 30 octobre 2023, Fley. Retraite ignatienne 30 octobre – 3 novembre Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont sur inscription Chaque jour, il vous sera proposé de prendre 4 temps de prière avec des textes de la Bible (entre 20 minutes et une heure maximum, à définir avec votre accompagnateur), ainsi qu’une rencontre d’accompagnement, destinée à vous aider à approfondir votre écoute du Seigneur. Chaque retraite est limitée à 5 personnes. Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire à l’adresse accueil.rimont@stjean.com en y joignant une lettre de motivation répondant aux questions suivantes : Quel est votre âge ?

Avez-vous déjà pratiquée une manière ignacienne de prier ?

Pourquoi désirez-vous participer à cette retraite ?

Que souhaitez-vous me dire d’autre pour vous présenter ? Votre lettre de motivation sera transférée à fr. Johannes-Paul, qui sera l’accompagnateur de la retraite. Il est frère prêtre de la communauté Saint Jean et a suivi une formation au centre jésuite Manrèse pour pouvoir donner ces retraites. Pour la retraite du 30 Octobre au 03 Novembre, les inscriptions seront terminées 20 octobre 2023. Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Prieuré Notre Dame de Rimont 71390 Fley France Fley 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « accueil.rimont@stjean.com »}] [{« link »: « mailto:accueil.rimont@stjean.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T08:30:00+01:00 – 2023-10-30T23:59:00+01:00

