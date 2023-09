Journée des Oblats Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Fley Catégories d’Évènement: Fley

Saône-et-Loire Journée des Oblats Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Fley, 24 septembre 2023, Fley. Journée des Oblats Dimanche 24 septembre, 08h00 Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Temps de rencontre et de partage entre les Oblats du prieuré de Rimont.

hotellerie.rimont@stjean.com

Dans le contexte épidémique actuel, notre prieuré étant considéré comme un établissement recevant du public (ERP), nous vous demandons de bien vouloir vous munir de votre « passe sanitaire » pour accéder à l’évènement. Nous vous rappelons ce qu’exige le passe sanitaire : soit une vaccination complète contre la Covid-19, soit un test antigénique ou RT-PCR de moins de 72 heures, soit un certificat de rétablissement de la Covid-19. Nous vous remercions pour votre compréhension. Pour toute question ou demande de précision, vous pouvez entrer en lien avec le frère hôtelier. Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Prieuré Notre Dame de Rimont 71390 Fley France Fley 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « hotellerie.rimont@stjean.com »}] [{« link »: « mailto:hotellerie.rimont@stjean.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T08:00:00+02:00 – 2023-09-24T18:00:00+02:00

