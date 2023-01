Session iconographie et prières du cœur Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Fley Catégories d’Évènement: Fley

Cette session aura pour thème Marie Madeleine Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Prieuré Notre Dame de Rimont 71390 Fley France Fley 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Cinq jours pour découvrir ou approfondir la pratique de l’iconographie, dans un climat de prière avec des enseignements sur la figure de Marie-Madeleine comme modèle de la conversion, et une introduction à la pratique de la prière du cœur. Session animée par Muriel Brebion (iconographe) et Nicodème Brebion (auteur d’une étude sur la prière du cœur) et frère Marie-Alexandre

