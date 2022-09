Parcours Sophia Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Fley Catégories d’évènement: Fley

Parcours Sophia Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont, 8 octobre 2022, Fley. Parcours Sophia 8 et 9 octobre Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont

Sur inscription

Thème: « Le dialogue inter-religieux » Itinéraire complet de formation théologique pour entrer dans une connaissance plus profonde de la foi chrétienne. Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Prieuré Notre Dame de Rimont 71390 Fley France Fley 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « http://www.notredamederimont.fr/ecole-st-jean/le-parcours-sophia/ »}] www.notredamederimont.fr/ecole-st-jean/le-parcours-sophia/

2022-10-08T09:00:00+02:00

2022-10-09T17:00:00+02:00

