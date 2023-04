Festival Voca-Lisent – Expositions »prendre Forêt » et « inspirée par… » Rimons Catégories d’Évènement: Gironde

Gironde . EUR Dans le cadre du Festival « Voca-lisent-Colocaterre » l’association l’heur d’écrire investi Rimons, la salle de la mairie et celle de l’ancienne église et vous invite à découvrir ses deux expositions « prendre Forêt » et « inspiré par… » avec les travaux de l’artiste Sophie Bataille et des artistes de la galerie Garozarts de Marmande. Dans le cadre du Festival « Voca-lisent-Colocaterre » l’association l’heur d’écrire investi Rimons, la salle de la mairie et celle de l’ancienne église et vous invite à découvrir ses deux expositions « prendre Forêt » et « inspiré par… » avec les travaux de l’artiste Sophie Bataille et des artistes de la galerie Garozarts de Marmande. +33 6 72 36 58 14 Association l’heur d’écrire Emma Renoult.

