Atelier cabane Rimons, 26 novembre 2023, Rimons.

Rimons,Gironde

Venez vivre une aventure dehors en famille : jeux indiens, histoires, construction des cabanes dans les bois..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 13:00:00. EUR.

Rimons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy an outdoor adventure with the whole family: Indian games, stories, building cabins in the woods.

Ven a disfrutar de una aventura al aire libre con toda la familia: juegos indios, cuentos, construcción de cabañas en el bosque.

Erleben Sie mit Ihrer Familie ein Abenteuer im Freien: Indianerspiele, Geschichten, Bau von Waldhütten.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT de l’Entre-deux-Mers