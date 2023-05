Exposition photos sur les « arbres », 1 juillet 2023, Rimons.

Rimons ouvre ses portes à l’exposition photo « arbres » réalisée par les plus grands photographes mondiaux, extrait d’une sélection Reporters sans frontières.

Profitez-en aussi pour découvrir l’exposition dessins des enfants..

2023-07-01 à ; fin : 2023-10-08

Rimons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Rimons opens its doors to the photo exhibition « trees » made by the world’s greatest photographers, from a selection of Reporters Without Borders.

You can also discover the children’s drawings exhibition.

Rimons abre sus puertas a la exposición fotográfica « Árboles », realizada por los mejores fotógrafos del mundo a partir de una selección de Reporteros sin Fronteras.

También podrá descubrir la exposición de dibujos infantiles.

Rimons öffnet seine Türen für die Fotoausstellung « Bäume », die von den weltbesten Fotografen erstellt wurde und aus einer Auswahl von Reporter ohne Grenzen stammt.

Nutzen Sie auch die Gelegenheit, die Ausstellung von Kinderzeichnungen zu entdecken.

