Atelier » Fabriquer des encres végétales et peindre un arbre » Rimons Rimons Catégories d’Évènement: Gironde

Rimons

Atelier » Fabriquer des encres végétales et peindre un arbre », 13 mai 2023, Rimons Rimons. Rimons ,Gironde , Rimons Atelier » Fabriquer des encres végétales et peindre un arbre » EUR Parking de la vieille église Rimons Gironde

2023-05-13 – 2023-05-13 Rimons

Gironde Rimons . EUR Dans le cadre de leur « Festival des Arbres 2023 » la Caucas’ri d’Albret invite les enfants de 5 à 10 ans à participer à un atelier gratuit pour apprendre les techniques de fabrication d’encres végétales et de la peinture sur arbre. L’atelier sera suivi pour les gourmands d’un petit goûter sur place. Dans le cadre de leur « Festival des Arbres 2023 » la Caucas’ri d’Albret invite les enfants de 5 à 10 ans à participer à un atelier gratuit pour apprendre les techniques de fabrication d’encres végétales et de la peinture sur arbre. L’atelier sera suivi pour les gourmands d’un petit goûter sur place. +33 7 69 04 37 03 Ma Caucas’ri d’Albret ma caucas’ri

Rimons

dernière mise à jour : 2023-04-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Rimons Autres Lieu Rimons Adresse Parking de la vieille église Rimons Gironde Ville Rimons Rimons Departement Gironde Tarif EUR Lieu Ville Rimons

Rimons Rimons Rimons Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rimons rimons/

Atelier » Fabriquer des encres végétales et peindre un arbre » 2023-05-13 was last modified: by Atelier » Fabriquer des encres végétales et peindre un arbre » Rimons 13 mai 2023 Gironde Parking de la vieille église Rimons Gironde Rimons

Rimons Rimons Gironde