Festival Voca-Lisent – ColocaTerre – Ateliers de mise en voix. Salle de l’ancienne église, 22 avril 2023, Rimons.

Venez assister à un atelier de mise en voix avec Maryvonnik Saouter et travaillez sur la lecture de textes avec la possibilité de les lire lors de la scène ouverte dans le cadre du festival Voca-Lisent-Colocaterre.

Ateliers sur inscription..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . EUR.

Salle de l’ancienne église

Rimons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come to a voice workshop with Maryvonnik Saouter and work on reading texts with the possibility of reading them during the open stage as part of the Voca-Lisent-Colocaterre festival.

Workshops upon registration.

Venga a asistir a un taller de voz con Maryvonnik Saouter y trabaje la lectura de textos con la posibilidad de leerlos durante el escenario abierto en el marco del festival Voca-Lisent-Colocaterre.

Talleres previa inscripción.

Besuchen Sie einen Stimmbildungsworkshop mit Maryvonnik Saouter und arbeiten Sie am Lesen von Texten mit der Möglichkeit, diese bei der offenen Bühne im Rahmen des Voca-Lisent-Colocaterre-Festivals vorzutragen.

Workshops nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-04 par OT de l’Entre-deux-Mers