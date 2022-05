Rimon Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Rimon Le Hasard Ludique, 9 juin 2022, Paris. Le jeudi 09 juin 2022

de 20h00 à 23h30

. Prévente : 11€ (+frais de loc)

Ce concert de RIMON était initialement prévu le 5 mars au PopUp. En raison du contexte sanitaire il est reporté au 9 juin 2022 au Hasard Ludique. Les billets resteront valables pour la nouvelle date, sinon vous avez jusqu’au 22 mai prochain pour demander le remboursement. Merci de votre compréhension, et stay safe ! Après avoir sorti en 2018 son premier single Grace, RIMON, née en Érythrée et élevée à Amsterdam, s’est rapidement imposée comme l’une des voix les plus prometteuses du RnB. Dans ses deux premiers singles comme dans son premier EP BBYGIRL FOCU$, elle émet un message d’autonomie, à la fois la sienne, mais aussi celle des femmes du monde entier. Son EP Digital Tears (2021) est le premier projet qui n’est pas écrit à partir d’émotions ou d’expériences, mais qui se concentre plutôt sur l’un des plus grands dilemmes sociétaux de notre génération, celui de la vie digitale. Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

