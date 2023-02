RIMES PARTY JAC LIVENAIS ESPACE CULTUREL PAUL GUIMARD, 22 février 2023, VALLONS DE L ERDRE.

RIMES PARTY JAC LIVENAIS ESPACE CULTUREL PAUL GUIMARD. Un spectacle à la date du 2023-02-22 à 15:00 (2023-02-22 au ). Tarif : 7.0 à 7.0 euros.

À travers des textes de poètes et poétesses reconnus, sur des musiques originales mêlant percussions corporelles et matérielles, voix polyphoniques et instruments en tous genres, Jac LIVENAIS et ses musiciens convient petits et grands à un voyage à bord d’un voilier, à la découverte de nos émotions : rêve du départ, appréhension de l’inconnu, confrontation avec les éléments naturels, ennui du temps qui passe, peur du danger, joie de la découverte… Autant d’émotions à vivre en corps à corps avec le texte poétique et la musique.

ESPACE CULTUREL PAUL GUIMARD VALLONS DE L ERDRE Boulevard Jules Ferry Loire-Atlantique

