« Rimes en musique » Récital chansons et poésies de Lyse BONNEVILLE Accompagnée au piano et chant par Sophie UVODIC Dans le cadre du Printemps des Poètes, l’équipe de la médiathèque vous offre le récital de Lyse BONNEVILLE, poétesse et chanteuse, qui interprètera en musique ses propres textes et rendra hommage à Ferré, Ferrat, Aznavour et Barbara, nous entrainant sur des chemins où chansons et poésie se côtoient pour mieux se rejoindre. Informations pratiques Samedi 12 mars 2022 à 18h30 Salle des Fêtes – 26 rue de la plage Gratuit, sans réservation Présentation du pass vaccinal et port du masque obligatoire. « Rimes en musique » Récital chansons et poésies de Lyse BONNEVILLE Accompagnée au piano et chant par Sophie UVODIC Dans le cadre du Printemps des Poètes, l’équipe de la médiathèque vous off… 26 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 26 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique

