CAFÉ LITTÉRAIRE Rimeize, 25 novembre 2023, Rimeize.

Rimeize,Lozère

Chères lectrices, lecteurs, notre premier café littéraire aura lieu le samedi 25 novembre au Bar du Pont à Rimeize à 18h00. Le partage de lecture proposé par Nathalie sera « les Bienveillantes » de Jonathan Littell. Le bar fonctionnera normalement pen….

2023-11-25

Rimeize 48200 Lozère Occitanie



Dear readers, our first literary café will take place on Saturday November 25 at the Bar du Pont in Rimeize at 6.00 pm. The shared reading proposed by Nathalie will be « Les Bienveillantes » by Jonathan Littell. The bar will be open as usual for…

Queridos lectores, nuestro primer café literario tendrá lugar el sábado 25 de noviembre en el Bar du Pont de Rimeize a las 18.00 horas. La lectura compartida propuesta por Nathalie será « Les Bienveillantes » de Jonathan Littell. El bar permanecerá abierto como de costumbre durante la velada.

Liebe Leserinnen und Leser, unser erstes Literaturcafé findet am Samstag, den 25. November, in der Bar du Pont in Rimeize um 18.00 Uhr statt. Die von Nathalie vorgeschlagene gemeinsame Lektüre wird « Les Bienveillantes » von Jonathan Littell sein. Die Bar wird während des Tages normal funktionieren.

