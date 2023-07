HISTOIRES DE PLANTES Rimeize, 4 août 2023, Rimeize.

Rimeize,Lozère

Déambulez à l’ombre des frênes et des noyers au côté de Karine, herboriste passionnée, à la découverte des plantes sauvages qui bordent nos sentiers. De l’indétrônable orties aux mille vertus à l’étonnante benoîte en passant par l’armoise et les mill….

2023-08-04 fin : 2023-08-04 12:00:00. EUR.

Rimeize 48200 Lozère Occitanie



Stroll in the shade of ash and walnut trees with Karine, a passionate herbalist, to discover the wild plants that line our paths. From the indisputable nettle with a thousand virtues to the astonishing buttercup, not forgetting the mugwort and miller’s broom.

Pasee a la sombra de fresnos y nogales con Karine, herborista apasionada, para descubrir las plantas silvestres que bordean nuestros caminos. Desde la siempre popular ortiga, con sus mil virtudes, hasta la sorprendente cascarilla, sin olvidar la artemisa y el tomillo silvestre…

Schlendern Sie im Schatten von Eschen und Walnussbäumen an der Seite von Karine, einer passionierten Kräuterkundigen, um die wilden Pflanzen zu entdecken, die unsere Wege säumen. Von der unumstrittenen Brennnessel mit ihren tausend Tugenden über den Beifuß und das Tausendgüldenkraut bis hin zum verblüffenden Bilsenkraut…

Mise à jour le 2023-06-07 par 48 – OT Margeride en Gevaudan