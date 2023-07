PÊCHE DE L’ÉCREVISSE Rimeize, 14 juillet 2023, Rimeize.

Rimeize,Lozère

Une sortie de rivière à la rencontre d’une espèce invasive surprenante et des techniques qui permettent de la pêcher avec Alexandre Burtin. Matériel fourni.

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique…..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 17:00:00. EUR.

Rimeize 48200 Lozère Occitanie



A river trip to discover a surprising invasive species and the techniques used to catch it with Alexandre Burtin. Equipment supplied.

Registration required at one of our three tourist information offices….

Una excursión fluvial para descubrir una sorprendente especie invasora y las técnicas utilizadas para capturarla con Alexandre Burtin. Material suministrado.

Inscripción obligatoria en una de nuestras tres oficinas de información turística ….

Eine Flussfahrt zur Begegnung mit einer überraschenden invasiven Art und den Techniken, mit denen man sie angeln kann, mit Alexandre Burtin. Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt.

Anmeldung in einem unserer drei Touristeninformationsbüros erforderlich….

Mise à jour le 2023-07-13 par 48 – OT Margeride en Gevaudan