Rimbaud en feu L’Espace 93 Victor Hugo, 29 octobre 2021-29 octobre 2021, Clichy-sous-Bois.

Date et horaire exacts : Le vendredi 29 octobre 2021

de 20h30 à 22h

payant

Dans ce seul en scène signé Jean-Michel Djian, Jean-Pierre Darroussin incarne avec une éblouissante intensité le poète Arthur Rimbaud.

En 1924, l’année même où André Breton publie le Manifeste du Surréalisme dans les colonnes du Figaro, on retrouve l’auteur de la Saison en enfer enfermé dans sa chambre d’hôpital à Charleville. Vivant il est, plus voyant encore qu’à 20 ans lorsqu’il décide d’en finir avec la poésie. C’est un génie en feu qui s’installe devant nous, hagard, illuminé mais plus flamboyant encore qu’il ne l’a jamais été. Ce n’est plus un corps qui parle, c’est une âme. Un homme «sans semelles et sans vent» qui invite sur son «Bateau ivre» aussi bien son infirmier que Paul Verlaine, Alfred Jarry, Ignace de Loyola, Léo Ferré… Comme si, sur un coup de folie, et avant que les derniers feux de la modernité l’accablent lui et ses semblables, Arthur Rimbaud s’autorisait une magistrale leçon de vie.

L’Espace 93 Victor Hugo 3 Place de l’Orangerie Clichy-sous-Bois 93390

Contact :L’Espace 93 Victor Hugo 0143882236 espace93@clichysousbois.fr https://www.lespace93.fr/evenement/rimbaud-en-feu-a-novion-j-p-darroussin/ https://fr-fr.facebook.com/lespace93/

Date complète :

2021-10-29T20:30:00+02:00_2021-10-29T22:00:00+02:00