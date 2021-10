Rimbaud en feu · Jean-Pierre Darroussin Le Théâtre, 3 décembre 2021, Laval.

Rimbaud en feu · Jean-Pierre Darroussin

Le Théâtre, le vendredi 3 décembre à 20:30

Et si… Et si Arthur Rimbaud n’était pas mort à 37 ans en 1891, mais bel et bien encore vivant en cette année 1924 ? Le voici en effet dans sa chambre d’hôpital à Charleville, génie flamboyant dont l’âme fiévreuse convoque Paul Verlaine, Alfred Jarry et autres contemporains… Fasciné par l’œuvre et la figure de Rimbaud, le journaliste et écrivain Jean-Michel Djian a imaginé quel regard l’auteur du Bateau ivre, à l’orée de sa vie, aurait pu porter sur son époque. Il confie les clés de cette singulière fiction à Jean-Pierre Darroussin : dans la peau du poète, le comédien fait merveille et apporte une remarquable intensité à ce texte audacieux. En somme, rimbaldien en diable !

40€ · 35€

Un brillant seul en scène où le mythe Rimbaud s’incarne avec force dans le geste et la voix de Jean-Pierre Darroussin.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T21:45:00