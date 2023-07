L.S Loisirs KING PARC Rilly-sur-Aisne, 12 juillet 2023, Rilly-sur-Aisne.

Situé à Rilly sur Aisne le long de la voie verte, venez découvrir ce parc de loisirs pour petits et grands étendu sur 7 000m² ! Toboggans, structures gonflables, piscines à balles ou encore mur d’escalade vous y attendent ! Prix de l’entrée: 10€ Rosalies: 20€ l’heure Location de vélos: 10€/heure – 30€/ demi-journée Possibilité de restauration sur place ou à emporter: américains, paninis, hamburgers, frites (samedi soir et dimanche midi). Les planches de charcuterie à partager sont à 10€ la petite et 20€ la grande. Et les autres jours: paninis, gaufres, crêpes, sans oublier les glaces, granitas et boissons fraîches. Ouvert à partir du mois de juillet de 11h jusqu’à 20h..

Rilly-sur-Aisne 08130 Ardennes Grand Est



Located in Rilly sur Aisne along the greenway, come and discover this leisure park for young and old spread over 7,000m²! Slides, inflatable structures, ball pools or climbing wall are waiting for you! Entrance fee: 10? Rosalies: 20? per hour Bicycle rental: 10?/hour – 30?/half day Possibility of eating out or taking away: American food, paninis, hamburgers, fries (Saturday evening and Sunday lunch). Charcuterie boards to share are 10? for a small one and 20? for a large one. And the other days: paninis, waffles, pancakes, not to mention ice cream, granitas and cold drinks. Open from July from 11am to 8pm.

Situado en Rilly sur Aisne, junto a la vía verde, venga a descubrir este parque de ocio para grandes y pequeños repartido en 7.000 m² Le esperan toboganes, estructuras hinchables, piscinas de bolas y un rocódromo Entrada: 10? Rosalía: 20? por hora Alquiler de bicicletas: 10?/hora – 30?/medio día Posibilidad de comer en el parque o para llevar: comida americana, paninis, hamburguesas, patatas fritas (sábado por la noche y domingo al mediodía). Los platos de embutidos para compartir cuestan 10? el pequeño y 20? el grande. Y los demás días: paninis, gofres, tortitas, sin olvidar helados, granizados y bebidas frías. Abierto a partir de julio de 11h a 20h.

Dieser Freizeitpark für Groß und Klein befindet sich in Rilly sur Aisne entlang des Grünen Weges und erstreckt sich über 7000m²! Hier erwarten Sie Rutschen, Hüpfburgen, Ballbecken und Kletterwände! Preis für den Eintritt: 10? Rosalies: 20? pro Stunde Fahrradverleih: 10?/Stunde – 30?/halber Tag Verpflegungsmöglichkeiten vor Ort oder zum Mitnehmen: Amerikaner, Paninis, Hamburger, Pommes frites (Samstagabend und Sonntagmittag). Wurstplatten zum Teilen kosten 10 Euro pro kleiner und 20 Euro pro großer Wurstplatte. An den anderen Tagen gibt es Paninis, Waffeln, Crêpes, Eis, Granitas und kalte Getränke. Geöffnet ab Juli von 11 Uhr bis 20 Uhr.

