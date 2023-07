8e étape du Tour de France 2023 Rilhac Rilhac-Lastours, 8 juillet 2023, Rilhac-Lastours.

Rilhac-Lastours,Haute-Vienne

Événement phare au cœur de l’été, la 8eme étape du Tour de France 2023 sera de passage à Rilhac-Lastours.

Compétition nationale d’envergure, vous pourrez venir admirer ses caravanes dès 14h45 et encourager les coureurs dans les rues du village entre 16h20 et 17h.

Moment de convivialité et buvette sur la D15, à Rilhac, au niveau de la bascule.

Retrouvez toutes les infos du passage du tour sur le site internet www.letour.fr ..

2023-07-08

Rilhac

Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The 8th stage of the Tour de France 2023 will be passing through Rilhac-Lastours this summer.

A major national competition, you can come and admire the caravans from 2.45pm and cheer on the riders in the village streets between 4.20pm and 5pm.

There will also be a refreshment stand on the D15 in Rilhac, at the weighbridge.

For more information on the Tour, visit www.letour.fr.

La 8ª etapa del Tour de Francia 2023 pasará por Rilhac-Lastours este verano.

Se trata de una gran competición nacional. Podrá venir a admirar las caravanas a partir de las 14.45 h y animar a los ciclistas por las calles del pueblo entre las 16.20 h y las 17 h.

También habrá un puesto de avituallamiento en la D15 en Rilhac, a la altura de la báscula.

Para más información sobre el Tour, visite www.letour.fr.

Die 8. Etappe der Tour de France 2023 wird in Rilhac-Lastours stattfinden und ist das größte Ereignis des Sommers.

Sie können die Karawanen ab 14:45 Uhr bewundern und die Fahrer zwischen 16:20 und 17:00 Uhr in den Straßen des Dorfes anfeuern.

Auf der D15 in Rilhac, auf der Höhe der Waage, können Sie sich an einem Getränkestand erfreuen.

Alle Informationen über die Durchfahrt der Tour finden Sie auf der Website www.letour.fr .

