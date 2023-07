Les Vieux KON de l’âge Rilhac-Rancon, 30 juillet 2023, Rilhac-Rancon.

Rilhac-Rancon,Haute-Vienne

Spiridon Amical Limousin propose une course de 8 km mixte ! Elle est réservée au coureurs nés avant 1963 (inclus).

Départ du circuit à 10H au stade de Rilhac-Rancon.

Renseignements auprès de Monsieur Even Alain (05.55.37.78.38 ou 06.16.89.28.09)..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . .

Rilhac-Rancon 87570 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Spiridon Amical Limousin offers a mixed 8 km race! It’s reserved for runners born before 1963 (inclusive).

Circuit starts at 10 a.m. at the Rilhac-Rancon stadium.

Information from Mr Even Alain (05.55.37.78.38 or 06.16.89.28.09).

Spiridon Amical Limousin propone una carrera mixta de 8 km Está reservada a los corredores nacidos antes de 1963 (inclusive).

El circuito empieza a las 10h en el estadio de Rilhac-Rancon.

Información a través del Sr. Even Alain (05.55.37.78.38 o 06.16.89.28.09).

Spiridon Amical Limousin bietet einen 8 km langen gemischten Lauf an! Er ist Läufern vorbehalten, die vor 1963 (einschließlich) geboren wurden.

Start der Strecke ist um 10 Uhr im Stadion von Rilhac-Rancon.

Informationen erhalten Sie bei Herrn Even Alain (05.55.37.78.38 oder 06.16.89.28.09).

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Limoges Métropole