Concours de pêche, 13 mai 2023, Rilhac-Lastours.

Concours individuel le matin et concours par équipe l’après-midi. Grillades, frites, boissons sur place..

Samedi 2023-05-13 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Individual competition in the morning and team competition in the afternoon. Grill, French fries, drinks on site.

Competición individual por la mañana y por equipos por la tarde. Parrilla, patatas fritas y bebidas in situ.

Einzelwettbewerb am Vormittag und Teamwettbewerb am Nachmittag. Grillen, Pommes frites, Getränke vor Ort.

