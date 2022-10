RIKI + NUOVO TESTAMENTO + CARRIEGOSS Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

SYNTH POP / COLD WAVE – USA / IT / FR La curiosité est un super défaut : soirée à 3€ pour les abonné·es ! D’une West Coast à l’autre… une vague synthpop déferle sur La Carène ! RIKI, nouvelle icône romantique de Los Angeles, emporte tout sur son passage avec ses hymnes pop atmosphériques et teintés de mélancolie. Ambiance rêve californien, couchers de soleil pourpres et nuit de néons. Des couleurs 80’s hypnotiques que l’on retrouve chez NUOVO TESTAMENTO, trio composé de la chanteuse Chelsey Crowley et des italiens Andrea Mantione et Giacomo Zattiqui, qui illumine le dancefloor de ses hits italo-disco aux accents cold wave.

La rennaise CARRIEGOSS trouvera toute sa place au milieu de ces étoiles de la scène underground de LA, elle qui mêle si bien dance et dark wave. La mélancolie n’est jamais loin de la piste de danse ! Ouverture des portes à 20h30 Abonné.e 3€ en prévente (+frais), 3€ sur place

Plein tarif 12€ en prévente (+frais), 14€ sur place

Tarif réduit 10€ en prévente (+frais), 12€ sur place Production La Carène. contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/Riki-Nuovo-Testamento-Carriegoss.html 30 rue Jean-Marie Le Bris 29200 Brest 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest

