La nouvelle icône romantique de la côte ouest, Riki, revient avec son deuxième opus de synth-pop parfaite, intitulé à juste titre pour la substance précieuse qu’il représente : GOLD. Inspiré par les notions de pouvoir symbolique, de lâcher-prise et des royaumes transmutables du cœur, l’album affine encore son rare don pour rendre la pâle mélancolie aussi bien hymnique qu’atmosphérique. En collaboration avec Josh Eustis, cofondateur de Telefon Tel Aviv, dans son studio de Pasadena, les sessions se sont déroulées de manière fluide et fructueuse, se concentrant sur les “moments plus calmes” et affinant la palette et la voix du disque. Les interruptions occasionnelles d’une bande de perroquets sauvages à proximité ont insufflé une ambiance de rêve californien, les couchers de soleil pourpres se dissolvant dans une profonde nuit néon.



NUOVO TESTAMENTO

Nuovo Testamento est un trio basé à Los Angeles et à Bologne qui illumine le dancefloor avec ses tubes pop italo disco à la noirceur unique. Après la sortie de l’EP « Exposure » en 2019 sur Avant! Records, favori du culte de la coldwave, leur dernier album complet “New Earth”, largement acclamé, a explosé sur les pistes de danse. Comprenant l’incontournable instantané synthpop « The Searcher », aux côtés de l’hommage Hi-NRG “Michelle Michelle” et des tubes teintés goth comme « Golden Boy », New Earth est largement considéré à travers les genres comme l’un des meilleurs albums underground de l’année 2021.

Rendez-vous avec Riki + Nuovo Testamento au Molotov.

