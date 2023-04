« Rihla », une his­toire illus­trée et com­men­tée du cinéma en Algérie Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris Catégories d’Évènement: île de France

« Rihla », une his­toire illus­trée et com­men­tée du cinéma en Algérie Bétonsalon – centre d'art et de recherche, 13 avril 2023, Paris.

Conférences de Nabil Djedouani, réa­li­sa­teur, acteur et cher­cheur, fon­da­teur des Archives Numériques du Cinéma Algérien. Dans le cadre de l'exposition de Katia Kameli, « Hier revient et je l'entends ». Nabil Djedouani est un réa­li­sa­teur, acteur et cher­cheur. Après des études de cinéma à l'uni­ver­sité Louis Lumière de Lyon, il coréa­lise un film docu­men­taire avec Hassen Ferhani inti­tulé Afric Hôtel (2010). Il tra­vaille ensuite avec le cinéaste Rabah Ameur-Zaïmeche en tant qu'assis­tant réa­li­sa­teur et comé­dien pour les films Histoire de Judas (2015) et Terminal Sud (2019). En 2012, il crée le site des Archives Numériques du Cinéma Algérien pour mettre à la dis­po­si­tion de toutes et tous sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube des œuvres ciné­ma­to­gra­phi­ques algé­rien­nes oubliées qu'il col­lecte et res­taure. Puis, il entame un tra­vail de recher­che et de dif­fu­sion autour des musi­ques d'expres­sion algé­rienne via la pla­te­forme Raï & Folk. Il réa­lise en 2019 un essai docu­men­taire inti­tulé Rock Against Police.

