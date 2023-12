Spéciale Guest Rigolou Saran Catégories d’Évènement: Loiret

Spéciale Guest Rigolou Saran, 20 janvier 2024, Saran. Spéciale Guest Samedi 20 janvier 2024, 20h00

Début : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T21:30:00+01:00 C’est tout simplement la plus grosse soirée organisée par Orléans comedy !!! Qui dit grosse soirée dit artistes de grands talents ! J’ai le plaisir d’avoir a mes cotés Morgane Cadignan, Adel Fugazi, Julie albertine et Paul Dechavanne !!!

C'est tout simplement la plus grosse soirée organisée par Orléans comedy !!! Qui dit grosse soirée dit artistes de grands talents ! J'ai le plaisir d'avoir a mes cotés Morgane Cadignan, Adel Fugazi, Julie albertine et Paul Dechavanne !!!

Avec une telle programmation on ne peut passer qu'une soirée extraordinaire. Rigolou All. de l'Orée de la Forêt, 45770 Saran

