Nouvelle production de Rigoletto de Verdi, mise en scène par Oliver Mears – sa première en tant que directeur du Royal Opera. Cette production voit le chef-d’œuvre de Verdi comme une pièce de moralité moderne qui oppose le pouvoir à l’innocence, la beauté à la laideur, dans un monde impitoyable de décadence luxueuse, de corruption et de décadence sociale.



Antonio Pappano et Paul Wynne Griffiths dirigent l’automne, avec Carlos Álvarez dans le rôle-titre aux côtés de Lisette Oropesa et Liparit Avetisyan. En février, Stefano Montanari dirige un casting qui comprend Luca Salsi, Rosa Feola et Javier Camarena.



Écoutez le retour de l’air le plus célèbre de l’opéra, “La donna è mobile”, dans l’acte final alors que nous découvrons qui rira le dernier.



Musique : Giuseppe Verdi

Livret : Francesco Maria Piave

Réalisateur : Olivier Mears

Scénographe : Simon Lima Holdsworth

Designer d’illumination : Fabiana Piccioli

Directeur du mouvement : Anna Morrissey

Langue : Chanté en italien avec surtitres en anglais



En direct par satellite depuis l’Opéra House de Londres.



En direct par satellite depuis l’Opéra House de Londres.



