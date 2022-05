RIGOLETTO / Festival Berlioz

RIGOLETTO / Festival Berlioz, 26 août 2022, . RIGOLETTO / Festival Berlioz

2022-08-26 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-26 Concert symphonique

Fidèle à l’interprétation sur instruments d’époque, le Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz s’attaque à un immense succès de l’opéra du XIXe siècle, Rigoletto de Verdi. dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville