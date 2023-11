Marché de Noël Rigny-Ussé, 3 décembre 2023, Rigny-Ussé.

Rigny-Ussé,Indre-et-Loire

Nous avons hâte de vous retrouver pour notre troisième marché de Noël. Une jolie surprise : le Père Noël sera bien accompagné cette année. Nombreuses activités pour les enfants en partenariat avec L’APE Trivillage et l’association Arc en Ciel. Alors save the date..

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



We look forward to seeing you at our third Christmas market. A nice surprise: Santa Claus will be with us this year. Lots of activities for children in partnership with APE Trivillage and Arc en Ciel. So save the date.

Esperamos verle en nuestro tercer mercado navideño. Una agradable sorpresa: Papá Noel estará con nosotros este año. Muchas actividades para los niños en colaboración con el APE Trivillage y la asociación Arc en Ciel. No se lo pierda.

Wir freuen uns darauf, Sie bei unserem dritten Weihnachtsmarkt wiederzusehen. Eine schöne Überraschung: Der Weihnachtsmann wird dieses Jahr in guter Begleitung sein. Zahlreiche Aktivitäten für Kinder in Partnerschaft mit der Elternvereinigung Trivillage und dem Verein Arc en Ciel. Also: Save the date!

Mise à jour le 2023-11-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme