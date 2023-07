Origine des noms de lieux de l’Indre-et-Loire Rigny-Ussé, 6 août 2023, Rigny-Ussé.

Rigny-Ussé,Indre-et-Loire

Conférence de Stéphane GENDRON.

Toponymiste, président de la Société Française d’Onomastique (SFO), lauréat du prix Albert Dauzat en 2020. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur la toponymie..

Dimanche 2023-08-06 17:00:00 fin : 2023-08-06 . EUR.

Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Lecture by Stéphane GENDRON.

Toponymist, president of the Société Française d?Onomastique (SFO), winner of the Prix Albert Dauzat in 2020. He is the author of some twenty works on toponymy.

Conferencia de Stéphane GENDRON.

Toponimista, presidente de la Société Française d’Onomastique (OFS), galardonado con el premio Albert Dauzat en 2020. Es autor de una veintena de obras sobre toponimia.

Vortrag von Stéphane GENDRON.

Toponymist, Präsident der Société Française d’Onomastique (SFO), Preisträger des Albert Dauzat-Preises im Jahr 2020. Er ist Autor von rund 20 Büchern über die Toponymie.

Mise à jour le 2023-07-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme