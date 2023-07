Au temps des découvertes Rigny-Ussé, 30 juillet 2023, Rigny-Ussé.

Rigny-Ussé,Indre-et-Loire

Deux musiciens de l’ensemble Le Banquet du Roy proposent de goûter aux musiques de la

Renaissance, à travers un voyage dans l’Europe du XVIe siècle et le Nouveau Monde.

2023-07-30 fin : 2023-07-30 17:00:00. 1 EUR.

Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Two musicians from the ensemble Le Banquet du Roy offer a taste of the music of the

Renaissance, on a journey through 16th-century Europe and the New World

Dos músicos del conjunto Le Banquet du Roy ofrecen una muestra de la música del

Renacimiento, en un viaje por la Europa del siglo XVI y el Nuevo Mundo

Zwei Musiker des Ensembles Le Banquet du Roy laden Sie ein, die Musik der Renaissance zu genießen

Renaissance, auf einer Reise durch das Europa des 16. Jahrhunderts und die Neue Welt

