Profitez du week-end de Pâques pour visiter le Chateau d'Ussé avec vos enfants. Ils pourront rencontrer dans les jardins d'Ussé le lapin de Pâques et la princesse qui distribueront des chocolats.
chateauusse@gmail.com +33 2 47 95 54 05 https://www.chateaudusse.fr/paques-au-chateau-dusse-2/

