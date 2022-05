Rign’accordéon

Rign’accordéon, 7 octobre 2022, . Rign’accordéon

2022-10-07 – 2022-10-07 15 EUR Avec Bénédicte Grimal, Gilles Saby, Didier Malvezin, Fabien Veyriras et son orchestre, Sébastien Castagné, Sandrine Tarayre.

Réservations en appelant le 06.27.58.32.21.

Le prix d’entrée est de 15€ par personne avec une part de gâteau offerte.

Attention, seules les réservations réglées seront prises en compte.

L’adresse d’envoi du chèque vous sera communiquée lors de votre appel.

Les billets seront conservés par l’organisateur qui vous les remettra le jour du gala.

Organisé par l'APE des écoles publiques. Christophe Martel de Radio Totem présente: Rign'accordéon. A 21h Espace André Jarlan. Avec Bénédicte Grimal, Gilles Saby, Didier Malvezin, Fabien Veyriras et son orchestre, Sébastien Castagné, Sandrine Tarayre.

